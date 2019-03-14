​غيوم على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن بداية من اليوم الخميس سيكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا.

وأكد عبدالعال أن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم، تتمثل في جو غائم على القاهرة، ونشاط للرياح وأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما يكون مشمس على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الجمعة سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشماليةومناطق شمال الدلتا.​