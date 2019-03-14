"صلاح" بحملة ضد المخدرات وعقوبات لردع متعاطي المخدرات.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تعمل على استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان، من خلال دعم اتفاق السلام وتنفيذ استحقاقاته، وفق الإطار الزمني المحدد، سواء عبر القنوات الثنائية أو رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وشدد الرئيس، في أثناء استقباله أمس، وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية في جنوب السودان، برئاسة توت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، على حرص القاهرة على المشاركة في تطوير القطاعات التنموية الوطنية، بجنوب السودان، لما فيه خير الشعب الشقيق.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أشاد بجهود دعم التعاون العسكري بين مصر وتنزانيا، خلال استقباله، أمس، حسين موينى وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى - القائد العام للقوات المسلحة، والسفير التنزاني.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين، مشيرًا إلى أن توقيع عقد إنشاء سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر روفيجى لتوليد الطاقة الكهرومائية بين الشركات المصرية والجانب التنزاني، يعزز الشراكة بين البلدين ويبرز حرص القاهرة على الإسهام في تنمية تنزانيا. من جانبه، أبدى موينى تقديره الدعم المصري لتنزانيا في المجالات التنموية، مشيدًا بدور القاهرة المحوري في إفريقيا، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري المشترك.

وفي اجتماع ثالث، ذكرت صحيفة الأهرام" أن الرئيس السيسى أجرى مباحثات، أمس، مع "ميرو سيرار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى قوله إن الرئيس شدد على أن إعادة الاستقرار والأمن، في الدول التي تعانى الأزمات، تمثل الأساس الضروري لنجاح أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام. واستعرض جهود مصر الحثيثة، في مواجهة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، لافتًا إلى الإشادات الأوروبية والدولية بتلك الجهود.

وأضاف السيسى أن عقد منتدى الأعمال المصري -السلوفيني، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، يسهم فى دفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.

وفي صفحتها الأولى أيضًا، وتحت عنوان "منع ‬طائرة بوينج من استخدام المجال الجوى المصري"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن سلطة الطيران المدني المصري اتخذت قراراً احترازياً لسلامة الركاب والطيران، بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من طراز "ماكس بى 737" في الأجواء والمطارات المصرية، حيث تم إصدار إعلان سلامة لجميع دول العالم، وذلك في أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي، لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينج، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي، ولا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز لدى أي شركة مصرية في السجل المصري للطائرات.

وأضافت أن قائمة الدول الرافضة لمرور طائرات بوينج من طراز 737 ماكس 8 في أجوائها ليصل إجمالي عددهم إلى نحو 41 دولة على الأقل. وضمت القائمة أمس أسماء : جديدة مثل الهند ولبنان وتايلاند وهونج كونج ونيوزيلندا وسنغافورة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي الذي منع الطراز المنكوب من دخول مجاله الجوى كـ"إجراء احترازي".

ومع تصاعد الهجمة الدولية الشرسة على شركة الطيران الأمريكية بوينج وطائراتها من طراز 737 ماكس 8 ، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودنيس ميويلنبيرج الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية اتصالاً هاتفيًا حول الأزمة بعد تغريدتين مبهمتين لترامب على موقع "تويتر".

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان، "مجلس الوزراء: التعديلات التشريعية لردع متعاطي المخدرات.. الأسبوع القادم"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس الوزراء استعرض، في اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي، الجهود الحالية لتعديل التشريعات اللازمة لردع متعاطي المخدرات.. ووجه مدبولي بدراسة هذه التشريعات وعرضها علي المجلس الأسبوع القادم لإقرارها.

وأكد مدبولي ضرورة أن يتم التطبيق علي كل العاملين بالدولة. وأن تشمل العقوبات التعاطي وليس فقط الإدمان. ومن يمتنع عن إجراء التحليل وأن يكون علي درجتين ضمانا لدقة النتائج. وأشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه سيتم قريبًا تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة "انت أقوي من المخدرات" بمشاركة النجم محمد صلاح.

وأشاد رئيس الوزراء بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد التي أشار فيها إلي أهمية زيادة الوعي خاصة لدي الشباب ومواجهة حملات التضليل من الجهات المعادية.

ورحب مدبولي بالفريق كامل الوزير وزير النقل. كما جدد الشكر للوزير السابق د. هشام عرفات.. وأشار الوزير إلي أنه تلقي اتصالا من الرئيس بعد 8 ساعات من حلف اليمين ليستفسر عن الخطط التي سيتم تنفيذها.

ووجه مدبولي بعقد اجتماع يضم المعنيين بملف السكك الحديدية للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير. وأشار إلي أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة توفير سلع رمضان وضبط الأسواق.

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وقال إنه سيقوم بتشكيل مجموعة وزارة مصغرة برئاسته للاجتماع مع ممثلي الشركات الأجنبية والمستثمرين لإيجاد حلول فورية لأي معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية.

ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل من بنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.. كما وافق علي إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة مدبولي. ويختص برسم السياسات العامة للدولة للتعامل مع هذه التغيرات.. ووافق كذلك علي مشروع قرار رئيس الجمهورية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

كما وافق المجلس علي تعاقد وزارة التموين مع شركة اللؤلؤ للأسواق التجارية لإدارة "هايبر ماركت" بكل من القاهرة الجديدة والعبور و6 أكتوبر. في إطار مشروع الشركة لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في هذا المجال خلال السنوات القليلة القادمة.

وتحت عنوان "الخارجية: جماعة الإخوان أرست أيديولوجية الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر شاركت في اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. والتي انعقدت بلندن.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عقب انتهاء الاجتماعات بلندن قوله إن مداخلة وفد مصر في الاجتماعات التي عقدت علي مدار يوم جاءت لتؤكد بالأساس علي أهمية المرحلة التي يمر بها التحالف الدولي في الوقت الراهن وما تحقق حتي الآن من تقدم ميداني ضد تنظيم داعش الإرهابي لا ينبغي اعتباره الهدف النهائي في حد ذاته. مؤكدًا أنه ينبغي علي المجتمع الدولي مواصلة الجهود من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية في المقام الأول .. مشيرا إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية تقع تحت نطاق نفس المظلة الفكرية ويجمعها ذات الأيديولوجية المتطرفة والتي أرستها جماعة الإخوان الإرهابية. ومشددا علي أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل تلك التنظيمات الإرهابية والحد من قدرتها علي تجنيد عناصر جديدة. وكذا محاسبة كل من يسهم في ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية سواء بالتخطيط لها أو تمويلها. أو توفير السلاح والغطاء السياسي والمنابر الإعلامية المحرضة أو الملاذ الآمن لتلك العناصر الإرهابية.

أما صحيفة (الأخبار)، فذكرت تحت عنوان "العصار يبحث سبل التعاون مع تنزانيا" أن د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بحث مع د. حسين علي مويني وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربية والمدنية .

وأوضحت الصحيفة أنه تم خلال اللقاء التأكيد علي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وأهم المنتجات الحربية والمدنية التي تقوم بتصنيعها ، بالإضافة إلي التأكيد علي رغبة وزارة الإنتاج الحربي في زيادة آفاق التعاون مع وزارة الدفاع والشركات التنزانية وذلك في ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بمصر.

وأضافت أنه تم مناقشة امكانية مشاركة شركات الإنتاج الحربي المصري في تنفيذ العديد من المشروعات بتنزانيا بالإشارة إلي مشاركة وزارة الإنتاج الحربي مع الشركات المصرية في تنفيذ سد (روفيجي)، كما تم توجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين بالشركات التنزانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للوقوف علي المجالات التي يمكن التعاون بها مستقبلاً.

وأعرب ‬مويني عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، مشيدًا بدور مصر في التعاون مع الدول الإفريقية خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يشجع علي الإستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربي في تطوير الشركات بتنزانيا، وتم الاتفاق أثناء اللقاء علي تبادل الزيارات للأطقم الفنية بين الطرفين لتحديد أوجه التعاون علي أرض الواقع.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "٩٠٠ مليون قدم مكعب غاز إنتاج حقل ريفن بنهاية العام"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس طارق الملا، وزير البترول أكد أن الاتفاق مع شركة بريتش بتروليم العالمية "بي. بي" علي تكثيف الجهود لوضع المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإنتاج الغاز بغرب دلتا النيل، علي خريطة الإنتاج في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي والمعروف باسم حقل "‬ريفن".

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في إضافة معدلات إنتاج مرتفعة من الغاز الطبيعي إلى إنتاج مصر تقدر بنحو ٩٠٠ مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال لقائه مع بوب دادلي رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية "بي. بي" لبحث موقف تنفيذ برامج العمل المشتركة، وذلك علي هامش مشاركته في ملتقي "‬سيراويك" للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية.

وشدد الملا، خلال لقاء آخر مع ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، أن مصر استعادت مكانتها كوجهة إقليمية جاذبة لاستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز.

وأوضح الملا أن جلسة المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات البترول والغاز وإمكانية زيادة استثمارات شركات البترول الأمريكية وتقديم الدعم الفني والتقني لمصر في مجالات البحث والإنتاج للمصادر غير التقليدية من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك الجهود المنفذة لاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والبترول والتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز الطبيعي في المنطقة وخاصة بعد إطلاق تأسيس أول منتدي للغاز الطبيعي لدول منطقة شرق المتوسط.

وأضاف أن اللقاء شهد استعراضًا للنجاحات الملموسة التي حققتها الدولة المصرية علي الصعيد الاقتصادي بفضل تبنيها برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية المستدامة.​