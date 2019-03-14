حدث ليلاً.. عطل في "فيسبوك" وتفاصيل عقوبات للموظفين متعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"فيسبوك" تحقق في تأثير تعطل خدماتها مؤقتا حول العالم

أعلنت شركة فيسبوك أنها تحقق في التأثير الكلي للصعوبات الفنية التي واجهها تطبيقا إنستجرام وماسنجر أمس الأربعاء.

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جولة مفاجئة لوزير الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعي و"ابني بيتك" بأكتوبر

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجوله تفقدية مفاجئة مساء الأربعاء، بمدينة ٦ أكتوبر برفقة مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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"باب التوبة مفتوح للموظفين".. متحدث "الوزراء" ناصحًا متعاطي المخدرات بالعلاج

دعا المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، متعاطي المواد المخدرة من الموظفين والعاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إلى التقدم بطلب للعلاج قبل إقرار تعديلات تشريعية على قانون الخدمة المدنية ستعرضهم للفصل.

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متحدث الحكومة عن تعديلات "الخدمة المدنية": عقوبات رادعة لمتعاطي المخدرات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي طلب عرض كل التعديلات التشريعية التي تخص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقوانين الهيئات، خلال أسبوع من الآن، كي يجري إقرارها في القريب العاجل.

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بينهم مصري و7 سوريين.. اعتقال 26 عنصرًا من داعش في العراق

أعلن قائد شرطة نينوى، العميد حمد النامس، الأربعاء، اعتقال 26 عنصرا من داعش، بينهم ثمانية يحملون جنسيات عربية في أحياء متفرفة من الساحل الأيمن بالموصل 400 كيلومترا شمال بغداد.

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أمريكا: قرار حظر طيران طائرات "بوينج 737 ماكس" يستند إلى دليل جديد

قالت إدارة السلامة الجوية الأمريكية إنها أمرت رسميا بوقف طيران جميع طائرات الطراز "بوينج 737 ماكس 8" في أجواء الولايات المتحدة، استنادا إلى "دليل جديد" وتوافر بيانات جيدة من الأقمار الصناعية.

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كندا ترى "تشابها" بين حادثي تحطم طائرتي إثيوبيا وإندونيسيا

قررت كندا منع دخول الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس8" إلى أجوائها أو الإقلاع والهبوط في مطاراتها في اعقاب حادث سقوط طائرة.

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وزيرة بريطانية تستقيل من الحكومة على خلفية "بريكست"

أعلنت سارة نيوتون، الوزيرة بالحكومة البريطانية عبر حسابها على تويتر استقالتها لكي تكون "قادرة على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق".

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