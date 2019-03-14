5 معلومات عن الآلية الإلكترونية الجديدة لتنظيم تأشيرات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إطلاق وزارة السياحة آلية إلكترونية جديدة تطبق خلال أيام مع غرفة شركات السياحة، لمنع استخدام تأشيرات العمرة المتبقية من حصة ما قبل رمضان خلال شهر الصوم.

وأوضح شيحة لمصراوي، اليوم، أن طبيعة الآلية الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها اللجنة العليا ووزارة السياحة، لمنع التلاعب في تأشيرات العمرة في شهر رمضان، تتضمن ما يلي:

ـ منح الشركات السياحية العاملة في الموسم "باسورد" خاص بها من وزارة السياحة لتسجيل أسماء المعتمرين.

ـ منع التلاعب في التأشيرات المتبقية من المرحلة الأولى خلال شهر رمضان.

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ـ طبع ورقة بعودة المعتمرين لدى الشركة وإرسالها للوزارة، ويعتبر ما بعد التاريخ المحدد بالضوابط مخالفًا.

ـ تحقيق عدالة لجميع الشركات السياحية العاملة في الموسم.

ـ إخطار الشركات بعقوبة المخالفين حال ثبوت الواقعة، قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص.

وحذر شيحة أصحاب الشركات من عدم التلاعب قائلا: "أي واحد هيتلاعب في عمل إجراء ضد الضوابط سيعرض نفسه للعقاب سواء كان الشركة المنفذة أو البائعة، ولن يفلت أحد"، منوهًا بأن العام الماضي شهد رصد الوزارة واللجنة، استغلال شركات كثيرة ذلك الأمر دون وجود آلية الكترونية لإثبات تلك المخالفة مما دفع إلى تدشينها العام الحالي.

وانطلقت رحلات موسم العمرة يوم 15 نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منهم تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.​