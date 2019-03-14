شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الكشف عن المخدرات بين سائقى المدارس بالمنيا فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية والمهنيين على الطرق السريعة بمحافظة المنيا، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

و"الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا عن اجراءات الكشف عن تعاطى المخدرات على سائقى الحافلات المدرسية بمحافظة المنيا خلال يومين فى نقاط محددة.

1-قامت الجنة المنوطة بالكشف على 246 سائق حافلات مدرسية خلال يومى 10 و11 مارس فى أكمنة المرور المختلفة.

2 -تبين تعاطى 11 حالة للمواد المخدرة منهم 7 حشيش و3 ترامادول و1 مورفين

3 - يتم التعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية.

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4- يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف خلال الفتره الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس عليهم أحكام فى قضايا نصب وسرقة بالإكراة.

5- التوسع فى حملات الكشف لاستهداف أيضا الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.

6- مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.

7_ اخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية بالنسبة للسائقين الذين يعملون لدى المدارس لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات.

8- تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر للسائقين.