أخبار مصر | الحسيني الكارم يشيد بقرار الرئيس السيسي بمواجهة ومكافحة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسيني الكارم يشيد بقرار الرئيس السيسي بمواجهة ومكافحة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الحسيني الكارم، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية والقيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن القرارت التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مكافحة المخدرات في غاية الأهمية، ويوجد بها فكر عميق، مضيفًا أن هذه القرارات ليست لمحاربة مدمنين وتجار المواد المخدرة فقط، بل هي لمحاربة مخطط يهدف لتدمير وطن.

وتساءل الكارم، ماذا تنتظر العقول عندما تذهب؟ لا تجد في ذلك الوقت سوى كيان أو أسرة آيل للسقوط، هل ننتظر منها أو منه نمو فكري أو علمي أو اقتصادي "لا"، مشيرًا إلى أن فردًا واحدًا داخل الأسرة أو الكيان يؤثر تأثيرًا سلبيًا على كل من حوله من أفراد أسرته أو الكيان، ونجد في ذلك الوقت دول عظمى أو أصبحت عظمى في فترة قصيرة مثل الصين عندما أخذت إجراءات صارمة تصل للإعدام، وكانت في نفس الوقت أخذت معها القوى الناعمة وهي الفن والإعلام لاتجاه يخدم البلاد والمواطنين.

وشدد على عدم إعطاء الفرصة للخروج لاتجاهات وعادات ومشاهد سيئة تكون قدوة لأبنائنا من مشاهد تعاطي المخدرات والإدمان، وخلق شخصية تكون قدوة سيئة للأجيال الناشئة، لافتًا إلى عندما نعود بالزمن قليلًا للماضي نتذكر أين مسلسل أبو العلا البشري، وضمير أبلة حكمت، وغيرهما، متسائلًا لماذا لا تكون وجهتنا هذه الأعمال مع محاربة المخدرات؟ لماذا يكون البطل يتناول السجائر أو المخدرات أو يصبح بلطجيا؟ لماذا البطلة تكون غير لائقة للسيدة المصرية خاصة أن المصرية مثل مشرف لكل نساء العالم.

وأشاد الباحث في الشؤون السياسية، بقرار الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أهمية وضرورة تعاون كل الجهات في تطبيقه لإعادة المجتمع المصري إلى سابق عهده، والقضاء على تجار المواد المخدرة، وإفاقة المغيبيين من المدمنين، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة بقطع مشاهد الإغراء أيضًا في الأعمال السينمائية والدرامية داخل غرف النوم أو أي مشاهد تتنافى مع عادات وتقاليد المصريين.