شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تتعرض لعاصفة ترابية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة أسوان لعاصفة ترابية قوية، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، غطت معظم أجزاء المدينة، وبلغت سرعتها مستويات كبيرة، حيث حجبت الرؤية في بعض المناطق وخاصة المناطق الغربية والصحراوية.

من جهتها، أعلنت محافظة أسوان استعداداتها لمواجهة أي تداعيات ناجمة عن العاصفة الترابية، وخاصة بالنسبة لمرافق الإسعاف والإطفاء، والكهرباء.