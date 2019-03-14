أخبار مصر | "التضامن" تعلن آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم هو آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م واهاب عبد الموجود بالراغبين في التقدم لحج الجمعيات بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرا إلى أن نهاية مارس الجاري سيتم إجراء القرعة الالكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة.

وأشار عبد الموجود إلى إنه على الجانب الاخر تجرى حاليا المرحلة الثانية والأخيرة لإختيار مشرفي الجمعيات الاهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، وذلك بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الاولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية، وذلك بإجمالي 587 متقدم و من المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية لمدة اسبوعين في الفترة من 9 الى 23 مارس الجاري.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية، حيث المستوى الاول تكون الاقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105الف جنيه وتخصص المؤسسة ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز، والمستوى الثاني تكون الاقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 الف جنية، والمستوى الثالث الاقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 الف جنية أما المستوى الرابع فستكون الاقامة بفنادق 3 نجوم ايضا وبقيمة 70 الف جنية مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شامله قيمه تذكره الطيران ومن المقرر ان يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وحتى7 مارس وتم مد فترة التقديم حتى الخميس الموافق 14 مارس الجاري، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين فى التقدم ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على ان تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.