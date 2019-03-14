أخبار مصر | نقابة المهندسين تنظم إحتفالية لتوزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندسا أوغنديا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تنظم إحتفالية لتوزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندسا أوغنديا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للمهندسين، بقيادة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، اليوم الخميس، إحتفالية لتوزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندسا أوغنديا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ويأتي ذلك بحضور سيبوليا سام مالى سفر أوغندا فى مصر، وأبو بكر حفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أحمد حمدى ممثل الاتحاد الإفريقى، والدكتور أودونجو أو نتيونج رئيس نقابة المهندسين الأوغندية.

وكان أستقبل المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية، الوفد الأوغندي، لتدريب 20 مهندس أوغندي بنقابة المهندسين، مشيرًا إلى التعاون بين المهندسين الأوغنديين لتدريبهم بمعامل النقابة.

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وأكد نقيب المهندسين، أن العلاقات المصرية تشهد تطورات ضخمة ومهمة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقدم البلد وتحقيق النهضة مع العديد مع الدول، مضيفا إن ماتحقق ويتحقق هي إرادة شعب مصر وعزيمة نظام ودولة.

وأشار أن مايحق علي الدول الأشقاء نقل الخبرات والتجارب للتقدم معا نحو مستقبل منير، موكدا أن النقابة تعد أكبر تجمع هندسي علي مستوي العالم لضمها أكثر من 700 الف مهندس، وسابقها لتحقيق النجاح والتقدم علي مستوي المهنة.

وأكد ضاحي أنه في إطار التدريبات التي يحصل عليها المهندسين الأوغنديين يقوم الوفد بزيارة المشروعات الضخمة والتنموية لنقل الخبرات والتجارب لهم، بجانب التدريبات المختلفة التي يحصلون عليها بمعامل النقابة