ضياء رشوان: هذه تعهداتي حال الفوز بانتخابات الصحفيين

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رشوان: المهنة لا يمكن أن توجد إلا في ظل مناخ من الحريات.. وسأعمل على إلزام الصحف بمد النقابة بكشوف غير النقابيين كل 3 أشهر لعدم تركهم يعملون بالسخرة

تعهد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بتقديم حزمة من الخدمات لجموع الصحفيين، حال انتخابه نقيبا للصحفيين، لرفع المستوى المادي والمهني والصحي للصحفيين. واستعرض الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال الندوة التي عقدت بمؤسسة الأهرام، الملامح النهائية لبرنامجه الانتخابي، موضحا أن النقابة تعانى من ضعف الموارد، ولذا سيعمل على زيادة الموارد من خلال التقدم بمشروع قانون لفرض رسم على الإعلانات بنسبة تقارب 5% لصالح النقابة، مشيرا إلى أنه تواصل مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية لطرحه داخل مجلس النواب والتفاوض مع الحكومة عليه.

وأشار ضياء رشوان إلى أنه سيعمل لاستغلال طابقين شاغرين بالنقابة والبالغ مساحتهما 4 آلاف متر، موضحا أنه تواصل مع بعض الصحف المصرية أو المكاتب الأجنبية، لتأجيرها، حين يكون المبنى مبنى صحفيا. وقال: ضياء رشوان، لدينا في قانون النقابة نص يقول بأن "جميع أكشاك الصحف ملك النقابة، وهناك تواصل مع وزارة الإسكان

وأشار ضياء رشوان إلى أنه سيعمل لاستغلال طابقين شاغرين بالنقابة والبالغ مساحتهما 4 آلاف متر، موضحا أنه تواصل مع بعض الصحف المصرية أو المكاتب الأجنبية، لتأجيرها، حين يكون المبنى مبنى صحفيا. وقال: ضياء رشوان، لدينا في قانون النقابة نص يقول بأن "جميع أكشاك الصحف ملك النقابة، وهناك تواصل مع وزارة الإسكان لوضع أكشاك الصحف في المدن الجديدة، وتخصيص مساحات بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، وطرحها في مناقصة لشركات كبيرة وتدويرها لصالح النقابة. وفيما يتعلق بالأنشطة والخدمات قال رشوان، "سيكون على رأسها الاهتمام بمشروع العلاج، موضحا أن مشروع العلاج وصل إلى مرحلة صعبة وسنحاول إصلاح مشروع العلاج القائم بالتعاقد مع مستشفيات جديدة وإعادة التعاقد مع المستشفى الذي انتهى تعاقده، وكذلك العمل على رفع الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج، وعمل فئات للاشتراكات لزيادة حد الاستفادة، والدمج مع مشروعات العلاج في بعض النقابات، وكذلك مخاطبة شركات التأمين الخاصة لتقديم عروض لها لتقديم الخدمة للزملاء الصحفيين". وأوضح أن هناك تواصلا من وزير الدفاع، لعلاج شيوخ المهنة في المستشفيات العسكرية، واستكمال إنشاء مستشفى الصحفيين في أكتوبر، وعمل تأمين جماعي من خلال التعاقد مع شركة مصر للتأمين على الحياة ومخاطر المهنة على أن تتحمل النقابة قيمة التأمين وهناك مشاورات لعمل معاش تكميلي. وبالنسبة للمواصلات قال رشوان، هناك قرار سيادي بأنه لا توجد تخفيضات لأي فئة، ولكنْ هناك اتفاق لتقديم تخفيضات أكثر في مترو الإنفاق من خلال عمل دراسة لتحمل نسبة منها. Advertisements وأشار المرشح نقيبا للصحفيين، إلى أنه تم التوصل مع وزير الطيران لإعادة التخفيضات على أسعار تذاكر الطيران داخليا وخارجيا. وفي ملف الإسكان، قال: "لدينا أرض أكتوبر، بدأنا التواصل مع وزارة الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخصيص وتسعير الـ30 فدانا التي كانت مخصصة مدينة للصحفيين مرة أخرى، كما تم الاتفاق مع وزير الإسكان وعلى توفير وحدات الإسكان لتناسب جميع شرائح الصحفيين بداية من الإسكان الاجتماعى ودار مصر والإسكان الفاخر، كما تم الاتفاق مع وزير الأوقاف لتخصيص وحدات للصحفيين بالمحافظات بالتقسيط على مدة 3 سنوات بدون فوائد". وأوضح أنه تم التواصل مع وزيرة الثقافة للحصول على تخفيضات لكل الخدمات التي تقدمها الوزارة. وفيما يتعلق بالنوادي، قال "إنه تم حل مشكلة نادي الزمالك فيما يتعلق بدخول الصحفيين الأعضاء لمقر النادي، وجار العمل على حل المشكلة نهائيا، فضلًا عن التواصل مع نادي الزهور والشمس لتقديم تسهيلات للصحفيين". وفيما يتعلق بالحريات قال، إن "المهنة لا يمكن أن توجد إلا في ظل مناخ من الحريات، والحرية لا يمكن أن تعيش وتظل بدون صحافة، وإن وجود الحرية أمر رئيسي لأي نقيب، وإن استقلال النقابة أمر مقرر دستوريا، مشددا على أن الدستور يتضمن حريات غير مسبوقة". وقال: "لا بد من فتح أوسع قنوات للحوار مع الجهات القضائية والأمنية لإعادة بحث قضايا بعض الزملاء أو المشتغلين بالمهنة، والتواصل مع الجهات القضائية والأمنية للتأكد من توافر كل الضمانات القانونية للمحبوسين والتي يتضمنها القانون، حين البت في كل القضايا، وتقديم كل أشكال الدعم القانوني لكل المتهمين في قضايا النشر والعلانية". وتعهد رشوان بحصر الزملاء المفصولين، وتقديم بدل بطالة للمتعطلين، والتواصل مع الأعلى للإعلام بحيث لا يتم إصدار تراخيص جديدة للصحف إلا وأن يكون 75% من العاملين بها من ضمن المتعطلين عن العمل والنقابيين، والتفاوض مع المؤسسات الصحفية لرفع الحد الأدنى من الأجور للصحفيين، في عقد العمل الموحد. وقال إن برنامجه يتضمن مد الصحف للنقابة بكشوف بغير النقابيين وغير المعينين كل 3 أشهر، لعدم تركهم يعملون بالسخرة، وتحويل مركز التدريب الصحفي والإعلامي ليكون منارة ومركزا للتدريب حقيقيا والاستفادة منه للصحفيين المشتغلين. وأشار إلى أنه جار العمل لحل أزمات صحفيي العالم اليوم والإذاعة والتليفزيون

والقاهرة الجديدة.

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