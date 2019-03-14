أخبار مصر | وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتقدم "رشوان" خلال الندوة بـ12 وعد للزملاء الصحفيين، وإيجاد الحلول للأزمات التي طالت النقابة والمهنة والمؤسسات لسنوات، بعضهم أكد أنه وجد له حل فعليًا، والبعض الآخر بدأ في إيجاد الحلول له.

وتابع: "نقابة الصحفيين، التي قضينا فيها قطعًا، أكثر مما قضينا في بيتنا، الانتخابات الحالية هي انتخابات مصائر وليست بين مرشحين، إما أن تُنقذ الصحافة من كبوتها، أو أن نتركها تسقط في الهاوية".