أخبار مصر | وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع: "نقابة الصحفيين، التي قضينا فيها قطعًا، أكثر مما قضينا في بيتنا، الانتخابات الحالية هي انتخابات مصائر وليست بين مرشحين، إما أن تُنقذ الصحافة من كبوتها، أو أن نتركها تسقط في الهاوية".
مفاجأة بشأن معاشات الصحفيين
ولفت "رشوان" إلى أن لدينا أساتذة من رواد المهنة بالنقابة، قبلوا أن يتخلوا عن حقهم في البقاء في جدول المشتغلين، ويقبضون معاشًا هزيلًا، يأتي من موارد النقابة، وأنه نجح في الحصول على زيادة بملغ يزيد عن 60 مليون جنيه دعم من الدولة لصندوق المعاشات بالنقابة، مشددًا على أنه سيكون القرار الأول لمجلس النقابة الجديد هو زيادة للمعاشات
وأوضح "رشوان" أن هناك زملاء طالبوا بحق لهم، وهم الجنود المجهولون: المصححون وسكرتارية التحرير والمكتبة والمعلومات، ولدينا زملاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط لا يعرفهم جمهور القراء، يعملون في مهن بدونها لا تخرج الصحافة، وكانوا يطالبون ببدل شُهرة، مشددًا على أن مجلس النقابة سيطالب كل الصحف بأن تمدهم بقوائم هؤلاء الزملاء، لصرف بدل جيد للشهرة لهم.
وتابع: "لدينا في قانون النقابة، نص بأن كل أكشاك الصحافة في مصر ملك للنقابة، ولدينا تصور بأنه سيتم التواصل مع وزارة الإسكان، لدينا أكثر من 30 مدينة قديمة وحديثة، هناك نمط موحد لأكشاك الصحف والأكشاك الثقافية في كل دول العالم، ستيم تخصيص مساحات لنا بالتنسيق معع حهاز التنسيق الحضاري، ونطرح حق انتفاع أو إيجار ونطرحها في مناقصة لشركات كبيرة".
وتابع: "لدينا عقد العمل الحالي الثلاثي، يلتزم بالحد الأدنى للأجور، وينص على 1200 جنيه، سندخل في تفاوض مع أصحاب الأعمال، ونقوم برفع الحد الأدنى لبداية التعاقد بقرار مشترك بين جزء من ملاك الصحف في مصر، هذا الحد الأدنى لا يليق بالصحفيين".
وفيما يخص مستشفى النقابة، لفت "رشوان" إلى أنه ينتظر التفصايل الأخيرة من أمير الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وليجلس ويتفاوض معه حول استكمال الملف، وذلك بعد إعلان نيته تبني مشروع مستشفى النقابة، موضحًا أن النقيب عبدالمحسن سلامة، قام الأسبوع الماضي بدفع 4 ونص مليون جنيه لأرض المستشفى.
وأعلن "رشوان" عن فتح الاشتراك وعضويات الصحفيين بنوادي الشمس والزهور، بتخفيضات وتسهيلات في طرق السداد.
وأعلن "رشوان" عن بروتوكول تعاون في طريقه للتوقيع، بين نقابة الصحفيين ومطار القاهرة؛ لإعادة التخفيض للزملاء على تذاكر الطيران.
وأضاف أن سيقوم بإعداد دراسة لاستغلال الطابقين، عن طريق تأجيره لمكاتب صحف ووكالات عربية، بإيجار قانوني، ويصبح مبنى نقابة الصحفيين "مبنى للصحافة" وليس النقابة فقط.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.