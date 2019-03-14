أخبار مصر | عاجل| بيان مهم من الأرصاد الجوية.. وتحذير خطير بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بيان مهم من الأرصاد الجوية.. وتحذير خطير بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد إن هناك نشاطًا للرياح مثيرًا للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، يصل أحيانًا إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والأماكن الصحراوية المكشوفة، مناشدًا المواطنين الابتعاد عن الأتربة مع استخدام الكمامات في حالة وجود أتربة، للحفاظ على الجهاز التنفسي.

وأكد أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وأن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة يشمل كل المحافظات ابتداءً من اليوم.

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- "الصحة" تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- الأرصاد الجوية: حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، وأن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- "الأرصاد": هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

من جهتها، يتوقع الخبراء أن تظهر اليوم الخميس، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 أمتار إلى 5ر3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 13 21

طنطا 12 20

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 12 20

بورسعيد 15 19

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دمياط 14 19

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 13 22

نخل 09 20

نويبع 16 22

طابا 14 20

كاترين 04 14

الطور 15 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 19 25

مرسى علم 17 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 12 23

سوهاج 11 23

قنا 13 24

الأقصر 14 24

أسوان 16 25

أبوسمبل 14 25

الوادي الجديد 13 24

شلاتين 17 26

أبو رماد 15 26

راس حدربة 15 26

حلايب 16 24