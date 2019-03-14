شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في القليوبية بسبب العواصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة القليوبية، مساء الأربعاء، إلى عاصفة ترابية على كافة أنحاء المحافظة.

وامتلأت الشوارع بالأتربة الترابية التي حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية وواجه بعض المواطنين ضيقا في التنفس من شدة انتشار الأتربة، وقامت بعض المحال بغلق أبوابها وغلق المواطنين النوافذ والأبواب منعا لدخول الأتربة إلى منازلهم.

كما تسببت الرياح الشديدة في ضعف الرؤية بالشوارع واهتزاز الأشجار وتجمع الأتربة والنفايات.

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ومن جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ بقطاعات الحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن، تجنبًا لحدوث كوارث بالطرق من سقوط أشجار أو ما شابه ذلك، بسبب ارتفاع معدل الرياح.

وأمر الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بتواجد عدد من سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور بالطرق الرئيسية الزراعي والحر بنها شبرا والإقليمي للحد من الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط الأمطار.

من جانبه، حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بمعدل 7 درجات كاملة، مع نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مداخلة تليفزيونية أمس، سقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية، مشيرا إلى أن الأمطار قد تصل خفيفة على القاهرة، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس.