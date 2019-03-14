شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد يدعو لحذف متعاطي المخدرات من بطاقة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا عزمي مجاهد، وزير التموين الدكتور على المصيلحي لاتخاذ خطوة إيجابية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفصل أي موظف يتعاطى المخدرات من وظيفته، قائلا: «من يتعاطى مخدرات من المواطنين شيله من التموين فوراً هو وأسرته».

وأضاف «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية «الرافدين+»: «يا معالي الدكتور وزير التموين أنا بديك فكرة مية مية، اللي يشرب مخدرات يتشال فوراً من التموين، أنا عارفك عايز تعمل حاجة وتصريحاتك غير موفقة، أنا بقولك الفكرة أهي عايزين تنفيذ».

وتابع «مجاهد» قائلا: «وأنا قادم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لقيت الطريق مظبوط في المهندسين، معقولة مجرد الإعلان عن عمل تحليل مخدرات للأشكال الضالّة أجبرهم على الاستخباء؟ معقولة مجرد الإعلان يعمل كده، أمال لو نفذنا الفكرة واتعمل بالفعل لكل السواقين؟».