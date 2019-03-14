شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء البرنامج التدريبي لـ50 من شباب المحافظات الحدودية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بشمال سيناء فعاليات البرنامج التدريبى لعدد 50 شابا وفتاة من شباب المحافظة ضمن البرنامج الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة لتأهيل شباب المحافظات الحدودية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أن البرنامج تحت عنوان: أهل مصر باشتراك عدد 50 شابا وفتاة من جامعتى العريش وسيناء والمدارس الثانوية العامة والفنية يمثلون مختلف أنحاء المحافظة، وقد تم تدريبهم لصقلهم مهنيا ومعرفيا عن طريق المحاضرات والحلقات النقاشية، وحاضر فيه عدد من المحاضرين والمسئولين خلال الفترة من 10 حتى 13 مارس الجارى.

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وأشار إلى أن البرنامج تضمن ندوات دينية ومحاضرات للتنمية البشرية ولقاءات حوارية ومحاضرات حول التحديات التي تواجه الأمن القومى والمشروعات القومية والادمان والتواصل الفعال، إلى جانب لقاء حوارى مفتوح ولقاء دينى توعوى ولقاءات توعوية وثقافية ودينية.

وبحسب بيان، الأربعاء، حظى البرنامج برعاية خاصة من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ورأسه العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ البرنامج.

وذكر أن البرنامج يهدف لصقل مهارات الشباب في مجالات التنمية البشرية وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.. كما أنه من واجبنا توضيح الرؤية المستقبلية أمام أبنائنا من الشباب للوقوف على تحديات الأمن التي تواجه الدولة وتوعيتهم بشكل سليم يعود بالنفع على سيناء ومصر بشكل عام.. مشيرا إلى أن البرنامج المقترح يقوم على اشتراك 5 أفواج بواقع 50 شابا وفتاة بكل فوج وباجمالى عدد 250 شابا وفتاة.