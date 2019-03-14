شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: «مافيا» تقود حملة اغتيال معنوي ضد محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عزمي مجاهد إن اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، يتعرض لحملة تشويه واغتيال معنوي من قبل المافيا العالمية، مضيفا: «أوجه رسالتي للمافيا وأقول لهم ابعدوا عن صلاح، سنتصدى لكم».
وأضاف «مجاهد» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، الأربعاء: «عمالين يتكلموا على القديس ويقولوا عمل وعمل لبلده، طيب شفتوا محمد صلاح عمل إيه لمصر وبلده؟، صلاح يساند بلده وجيشه ضد الإرهابيين والدواعش».
وتابع: «أنا شايف أهل الشر بيهاجموا الشاب الوطني المحترم محمد صلاح»، داعيًا وزير الشباب والرياضة لتصميم تمثال له بنادي الجزيرة وأضاف قائلا: «والله ده كمان قليل عليه».
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