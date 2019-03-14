شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورعد وبرق شمال محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت المراكز الساحلية الثلاثة، بشمال محافظة البحيرة، وهى مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد، مساء الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد.
وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ في المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة، بصفة مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية.
وشدد «آمنة» على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات، ومتابعة حالة صفايات الأمطار ومناسيب المياه في الترع والمصارف، وسرعة نزح مياه الأمطار من الشوارع في المراكز الشمالية.
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