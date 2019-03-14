شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح الشديدة تقطع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انقطع التيار الكهربائي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، نتيجة عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة، بسبب الظروف الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء. وقالت مصادر بشركة الكهرباء بشمال سيناء، إن التيار الكهربي انقطع عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بسبب تعطل خط الكهرباء المغذي للمنطقة بسبب الرياح الشديدة والظروف الجوية. وأشارت المصادر إلى أنه ستتم إعادة التيار الكهربي بعد إصلاح العطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة خط ٢٢ والذي يقوم بنقل الكهرباء من العريش وحتى مدينة الشيخ زويد ثم مدينة رفح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياح الشديدة تقطع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.