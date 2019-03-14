شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد خليفة حسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد مجند خليفة حسن خليفة ابن كفر شعبان بقرية شلشلمون، التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح والذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بشمال سيناء.
وأعرب محافظ الشرقية عن بالغ حزنه الشديد لاستشهاد المجند إبن محافظة الشرقية والتي تعد أولى المحافظات في تقديم شهداء الواجب والوطن، واستمع المحافظ لمطالب أسرة الشهيد موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فوراً تكريماً وتخليداً لما قدمه الشهيد من تضحيات للحفاظ عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء، وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على ملاحقة الإرهاب واستئصاله من جذوره لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
ورافق المحافظ في أداء واجب العزاء اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أناب اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مصطفى عبيه، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بحضور الجنازة العسكرية والشعبية وتشييع جثمان الشهيد بمسقط رأسه بكفر شعبان بمركز ومدينة منيا القمح، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته.
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