شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة نفسية: 40% من الشباب يتعاطون الاستروكس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الخبيرة النفسية الدكتورة سالي الشيخ، إن 40% من الشباب، من 16 عامًا لـ35 عامًا يتعاطون مخدر الاستروكس، موضحة أن الاستروكس سعره رخيص، ويقل ثمنه عن مخدر الحشيش.
وأكدت «الشيخ»، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن الاستروكس والحشيش أسوأ من الهيروين.
وذكرت أن الاستروكس تأثيره خطر جدًا، حيث يؤدي إلى هلاوس وغياب الوعي وأزمات قلبية، منوهة بأن المدمن شخص ذكي جدًا في إيذاء نفسه، ومن الممكن أن يزوّر التحاليل.
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