شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشغيل مصنع لتدوير مخلفات الرخام الشهر المقبل بشق الثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم الإنتهاء من إنشاء مصنع لتدوير مخلفات تصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان الضناعية، وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة ومن المقرر أن يعمل المصنع خلال الشهر القادم.

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة، أنه تم الإنتهاء من انشاء مناطق الخدمات مثل وحدة الشرطة والإطفاء والإسعاف، والتى تم تشغيلها بالفعل.

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وأشار المحافظ ان المحافظة تسلمت 160 مليون جنيه من المستثمرين الذين تقدموا بتقنين اوضاعهم حتى الأن ، مشيرا الى أن البنك الأهلى يمول المستثمرين بقروض ميسرة لتقنين أوضاعهم، مشيرا الى أن البنك دفع 65 مليون جنيه.