ضبط شابين قتلا قاصرا وشرعا في إلقاء جثتها من أعلى كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تمكنت دورية أمنية من ضبط شابين شرعا في إلقاء فتاة قاصر من أعلى كوبري الساحل، أمس الأربعاء.
تلقى العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، إخطارا من شرطة النجدة بضبط شابين عُثر بحوزتهما على جثة فتاة.
تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه الرائد مؤمن فرج، توصلت إلى أن شابين في العقد الثالث من العمر، قتلا فتاة لا تتجاوز الـ 16 من العمر - بها آثار كدمات بالجسم- لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وشرعا في التخلص من الجثة بإلقائها من أعلى الكوبري.
وحسب التحريات، تصادف مرور دورية أمنية لدى شروع المتهمين في التخلص من الجثة، وتم ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة ونقل الجثة إلى المشرحة.
أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، أقر المتهمان بتعديهما بالضرب على الفتاة حتى الموت؛ لاتهامها بسرقة هاتف محمول خاص بأحدهما.
في السياق نفسه، نفى مصدر أمني مطلع على التحقيقات ما تم تداوله بشأن تعرض الضحية لاعتداء جنسي أو ذبحها، مؤكدا أن معاينة الجثة أثبتت وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم فقط.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
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