وفد "الإيفاد" يتفقد مشروع غرب غرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد: زار وفد من منظمة "الإيفاد"، الأربعاء، مشروع غرب غرب المنيا والذي يتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان. ورافق الوفد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج ومدير مشروع غرب غرب المنيا، والمستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة. Advertisements وتفقد الوفد، المزرعة الاسترشادية والصواب الزراعية ومزرعة الإنتاج الحيواني. وأشاد الوفد، بالمستوى الذي وصل إليه المشروع والنتائج التي تحققت على أرض الواقع. يذكر أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قام الشهر الماضي بزيارة المشروع ووجه الدعوة إلى الشركات والمستثمرين لزيارة المشروع والاستثمار فيه.

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