غدا.. آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن غدًا الخميس هو آخر موعد لتلقي طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للعام الجاري.
ودعا عبدالموجود في بيان مساء الأربعاء، الراغبين في التقدم لحج الجمعيات بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية.
وأشار إلى أن سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، نهاية مارس الجاري.
وأكد عبدالموجود، أنه تجرى حاليا المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية بإجمالي 587 متقدما.
وأضاف أنه من المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية لمدة أسبوعين خلال الفترة من 9 إلى 23 مارس الجاري.
وأوضح أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 ألف جنيه وتخصص المؤسسة 10٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز والمستوى الثاني تكون الإقامة فيه بفنادق أربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه.
أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م يوم 19 فبراير الماضي وحتى 7 مارس وتم مد فترة التقديم حتى 14 مارس الجاري لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم.
ويشترط في المتقدم أن يكون قادر على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصًا على سلامته كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
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