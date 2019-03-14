جولة مفاجئة لوزير الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعي و"ابني بيتك" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجوله تفقدية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء، بمدينة ٦ أكتوبر برفقة مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد وزير الإسكان المحاور الرئيسية الجاري تطويرها مثل تطوير محور طريق الواحات الجاري تنفيذه بطول ٣٣ كم في اتجاهين والطرق الداعمة له، والأعمال الصناعية والكباري عليه، والطريق الداعم لتطوير وصلة الطريق الدائري الأوسطي، ومشروع تطوير محور ووصلة دهشور، وأعمال كوبري التقاطع الحر لطريق الفيوم ووصلة الطريق الدائري الأوسطي، وتطوير المدخل الغربي لمدينة ٦ أكتوبر.

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كما تفقد الوزير مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٨٠٠ فدان؛ للاطمئنان على أعمال الرصف وأعمال الإنارة بالمنطقة.

كما تفقد وزير الإسكان أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة ابني بيتك، وشدد على سرعة الانتهاء من المرافق بالكامل والخدمات فى منطقة ابنى بيتك 6 و7 ومحاسبة الشركات المتقاعسة عن التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية.

وكلف الوزير بعقد اجتماع عاجل لجميع المسئولين ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال الطرق والمرافق لعرض تقرير عن موقف الأعمال والخدمات بجميع أحياء "ابني بيتك"، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق والإنارة واستكمال الكهرباء والتعامل مع جميع المخالفات البنائية بشكل عاجل.