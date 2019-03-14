أخبار مصر | غدًا.. مهرجان "سبورتس فيستيفال" يكرم الدكتور مصطفى ثابت

يكرم مهرجان "سبورتس فيستيفال" في نسخته الأولى، الذي تنظمه مدرسة "مينيس" برعاية مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، غدًا الخميس، الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الخليج 365.

كما يتم تكريم عددًا كبيرًا من الأبطال النائشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها، لتحفيزهم على استمرار مسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.

وخصص القائمون على المهرجان كل عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة مصر الأليم، لصالح صندوق مستشفى "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان، لدمج الطلاب في العمل العام، وتعريفهم بأهمية المشاركة المجتمعية.

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يحضر الاحتفالية لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم، وعلى رأسهم، الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، ونجم منتخب مصر الكابتن مصطفى يونس، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفى أهل مصر، والكابتن أيمن رجب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

كما يحضر الحفل أيضًا الفنان مصطفى منصور، والفنان محمود فارس، والفنانة منى ممدوح، والإعلامي مؤمن الجندي، والناقد الرياضي محمود الشيخ، ومذيع الشارع أحمد رأفت، والشاعر أحمد حسن راؤول.