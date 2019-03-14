أخبار مصر | شيخ الأزهر يستقبل مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يستقبل مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، المؤسس والمشرف العام على مشروع (السلام عليك أيها النبي) بمكة المكرمة، وبحضور الدكتور جودة بركات، المدير الإقليمي للمشروع، في إطار التعاون المشترك لفعاليات (حملة المليار العالمية لنشر السيرة النبوية) بلغات متعددة.

وأهدى الزهراني عددًا من إصدارات (موسوعة السيرة النبوية في ثوبها الجديد) للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وهي تشتمل على عدد من الكتب والمؤلفات، تتحدث عن جوانب مشرقة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل: {السيرة النبوية في دقائق}، و{النبي - صلى الله عليه وسلم - صابرًا}، و{النبي - صلى الله عليه وسلم - مصلّيًا}، و{النبي- صلى الله عليه وسلم - حاجًّا ومعتمرًا}، و{الذين يُشْبِهون النبي - صلى الله عليه وسلم}، و{السيرة النبوية في الآخرة}، و{النبي- صلى الله عليه وسلم - وغير المسلمين - حقوقهم وحسن التعامل معهم}، و{ إلهام السلام - ديوان شعر}، و{أجمل إنسان في الكون}.

وعرض الزهراني على الإمام الأكبر عددًا من الأطروحات الجديدة لوسائل التجديد في عرض السيرة النبوية الشريفة، التي تظهر عظمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمعاني الراقية والقيم السامية لرسالته الخالدة، التي تحث على السلام والمحبة والتعايش بين بني البشر، بأساليب عصرية تناسب جميع الفئات من خلال المعارض الحضارية والمتاحف الإنسانية والأطالس والمجسمات العصرية والأفلام الوثائقية ذات الأبعاد القيمية المتعددة.

جدير بالذكر أن المشروع المذكور محل اهتمام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وزاره عدة مرات، واطلع على نشطاته وأقسامه، وأثنى على الجهد المبذول في خدمة السيرة النبوية المشرفة.