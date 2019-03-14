أخبار مصر | رئيس حزب الحرية: بيانات بعض الدول الأوروبية حول مصر تفتقد للمصداقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الحرية: بيانات بعض الدول الأوروبية حول مصر تفتقد للمصداقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الإشارة إلى مصر في مجلس حقوق الإنسان ببعض الادعاءات والمزاعم المرسلة في بيانات بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنها استندت إلى تقارير غير مهنية افتقدت قدرا كبيرا من المصداقية ووضوح المصدر، وأسقطت عمدا في بعض الأحيان وخطأ في أحيان أخرى عديد من الحقائق المهمة والتي تؤثر على جودة محتوى التقرير وأهلية الاستناد عليه.

وأكد حسب الله، في بيان له، أن ما تم الادعاء به فيما يسمى بالاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الاختفاء القسري أمور ليست ذات وجود في جمهورية مصر العربية ولا يحدث تطبيق لأي عقوبة سواء بالإعدام أو ما دون ذلك إلا من خلال تطبيق القانون المصري وفي ظل قضاء عادل مستقل ولا يحتجز أي شخص إلا بانتهاك للقانون أو جريمة.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه يثق كل الثقة في عزم وإرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي القيادة السياسية التي قدمت وما زالت تقدم العديد من الجهود من أجل تحسين مناخ حقوق الإنسان في مصر ويأتي على رأسها الحقوق في العيش الكريم الصحي الآمن في ظل كفالة الحرية للجميع فيما يتطابق مع القانون والقيم المصرية.