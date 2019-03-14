مصر | تزوج من 11 سيدة وأنجب 31 طفلًا.. "عم خالد": ندمان على ما فعلته.. ويوجه رسالة للسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزوج من 11 سيدة وأنجب 31 طفلًا.. "عم خالد": ندمان على ما فعلته.. ويوجه رسالة للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأطفال ينامون على الأرض متراصين والزوج خلف باب الشقة والزوجات الثلاثة يبحثن عن متر يلقون فيه أجسادهن الهزيلة لينالوا قسط من الراحة؛ ليستعدن في الصباح الباكر إلى رحلة الشقاء.. هذا ليس مشهدًا من فيلم سينمائى، أو واحدة من قصص الخيال.

حكاية خالد فهمي، الذي يعمل سائقًا، من الحكايات النادرة التي دارت أحداثها داخل قرية مشتهر بمركز طوخ، حيث يقول: "اتجوزت 11مرة، و3 سيدات حاليا على ذمتى، والأخريات انفصلوا عنى على مدار سنوات عمري الذى تجاوز الخامسة والستين.. وعندي 31 ابن وبنت من زوجاتي، بعضهم يقطن معى في الشقة التى لا تتسع لنا، والباقى ما بين منازل أمهاتهن.

مأساة "خالد"، الذى تمتد لسنوات طويلة بسبب عجزه عن توفير النفقات لأولاده، ما بين التعليم والدراسة والملابس، دفعت زوجاته للعمل لمساعدة حتى أصيبت إحداهن بكسر وعجز عن علاجها وظلت جليسة الفراش الذي نصيبها فيه متر في متر تجلس بداخله.

"صاحب العقار عايز يطردنى، وبدفع 800 جنيه إيجار، و700 جنيه كهرباء، و400 جنيه مياه، و3 آلاف دروس للأولاد، و3 آلاف مصروفات للذهاب للمدرسة، بنجيب بالعشرة كيلو من الخضروات عشان بس نجهز واجبة واحدة"، بهذه الكلمات لخص خالد فهمي، جزء من مأساته.

وأضاف: "أنا راجل كبير في السن لو مت مين اللى هيلم لحمي، لو حصلي حاجة العيال دي هتتشرد.. أنا كل واحدة من اللى اتجوزتهم كان بينى وبينهما قصة، بس اللى بحبهم هما زوجاتى الثلاثة أم مصطفى وهدير وبسملة.. كنت لما أروح اخطب واحدة أهلها بيبقوا عارفين إنى متجوز قبلها وبيتم الاتفاق والموافقة"، موضحا أنه ليس لديه أشقاء، مما دفعه إلى الزواج من سيدات كثير، ليكون لديه عزوة.

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الأطفال يفترشون الأرض، منهمكين في مذاكرة دروسهم، ومن ضمن هؤلاء الأطفال، "حمادة" في الصف الثانى الإعدادي، يعد مجموعة من الابتكارات ويشارك بها في المعرض المدرسي.

وأضاف حمادة: "بعمل اختراعات كتير بس على قدى، عملت طيارة ودبابة وبصلح الثلاجة والغسالة، وأي أجهزة كهربائية فى البيت.. وبصلح العربية لبابا وحاجات كتير.. نفسى لما أكبر ادخل كلية هندسة وأبقى مهندس كهرباء، من صغرى دا حلمي، ودلوقتى بجهز ابتكارات لعرضها في المعرض المدرسى المقرر إقامته خلال أيام".

وانتقلت أطراف الحديث إلى سلمى، وهي فى الصف الخامس الابتدائى، حلمها أن تصبح طبيبة؛ حتى تتمكن من معالجة البسطاء وغير القادرين، ومعالجة أشقاءها، لافتة إلى أنها تحلم بشقة كبير لتعيش بها مع أسرتها.

واختتمت الزوجات الحديث قائلين: "بنشتغل وبنساعد زوجنا على ظروف الحياة الصعبة، وعمرنا ما بنتخانق مع بعض، ودايما خالد -الزوج- بيعدل بنا والأولاد كلهم واحد ومافيش تفرقة بينهم".

وناشد خالد فهمى، الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحافظ القليوبية، بتوفير شقة سكنية تجمع شتات أبنائه، مضيفا بأنه أخطأ عندما تزوج بهذا العدد من السيدات، ناصحا أبنائه بعدم تكرار مأساته وأنه لو عاد الزمان به لن يكرر ما فعله.