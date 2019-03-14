مصر | مباحث البساتين تكشف معلومات جديدة عن واقعة النصب على المواطنين وتحصيل الأموال بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث البساتين تكشف معلومات جديدة عن واقعة النصب على المواطنين وتحصيل الأموال بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية لجريدة الخليج 365، فى واقعة النصب على أصحاب المحلات عن طريق انتحال صفة أفراد أمن وتحصيل مبالغ مالية بزعم ضرورة التبرع لصندوق تحيا مصر، أن العصابة كانت ترتدي زي لأفراد الأمن وأنهم كانو يستقلون عربة ملاكي ذات زجاج أسود "فاميه"، بالإضافة إلى أنهم ادعو أنهم تابعين لوحدة مباحث القسم، وأن هناك أوامر بتحصيل مبلغ قدره 5 آلاف جنيه للتبرع من أجل الدولة.

وأوضح المصدر، أنه بسؤال أصحاب المحلات أنكروا وجود أى فرد أمن تابع لقوات القسم قد ذهب إليهم، حيث أفادوا أن الأشخاص الذين ذهبوا أليهم لم يروهم من قبل، وأنهم بمجرد إخبارهم بأنهم تابعين لشرطة القسم ظنوا أنهم منقولين حديثآ.

وناشد المصدر بسرعة توجه المواطنين إلى القسم ممن تم النصب عليهم، للإفادة بمواصفات أفراد العصابة، وعدم التعامل مع أي شخص غير تابع لأفراد دائرة القسم.

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