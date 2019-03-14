مصر | مباحث البساتين تكشف معلومات جديدة عن واقعة النصب على المواطنين وتحصيل الأموال بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث البساتين تكشف معلومات جديدة عن واقعة النصب على المواطنين وتحصيل الأموال بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت مصادر أمنية لجريدة الخليج 365، فى واقعة النصب على أصحاب المحلات عن طريق انتحال صفة أفراد أمن وتحصيل مبالغ مالية بزعم ضرورة التبرع لصندوق تحيا مصر، أن العصابة كانت ترتدي زي لأفراد الأمن وأنهم كانو يستقلون عربة ملاكي ذات زجاج أسود "فاميه"، بالإضافة إلى أنهم ادعو أنهم تابعين لوحدة مباحث القسم، وأن هناك أوامر بتحصيل مبلغ قدره 5 آلاف جنيه للتبرع من أجل الدولة.
وأوضح المصدر، أنه بسؤال أصحاب المحلات أنكروا وجود أى فرد أمن تابع لقوات القسم قد ذهب إليهم، حيث أفادوا أن الأشخاص الذين ذهبوا أليهم لم يروهم من قبل، وأنهم بمجرد إخبارهم بأنهم تابعين لشرطة القسم ظنوا أنهم منقولين حديثآ.
وناشد المصدر بسرعة توجه المواطنين إلى القسم ممن تم النصب عليهم، للإفادة بمواصفات أفراد العصابة، وعدم التعامل مع أي شخص غير تابع لأفراد دائرة القسم.
وتكثف وحدة مباحث قسم البساتين تحرياتها حول واقعة نصب على المواطنين بانتحال صفة أفراد أمن تابعين لقسم الشرطة، وتحصيل أموال من أصحاب المحلات بدائرة القسم بدافع التبرع لصندوق تحيا مصر، وإكراه المواطنين على دفع الأموال لهم، أو أخذ بضاعة بقيمة 5 ألاف جنيهآ منهم.
وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم على فيصل رئيس مباحث قسم البساتين عن وجود شكاوى من أصحاب المحلات التجارية بدائرة القسم تفيد بتحصيل أموال من قبل رجال يدعون أنهم تابعين إلى قسم شرطة البساتين، وعلى الفور قامت قوة أمنية من مباحث القسم بالإنتشار الأمني بمحل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.
وفى ذات السياق فقد تواصل أحد أصحاب المحلات بمنطقة المعادي مع بوابة الخليج 365 عن طريق باب "صحافة المواطن"، يستغيث من تكرار تحصيل أموال من محله التجاري وعدد من المحلات المجاورة له على يد أشخاص مجهولين يدعون أنهم أفرد أمن تابعين لصندوق تحيا مصر.