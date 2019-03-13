تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.. 7 قرارات للحكومة

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وافق مجلس الوزراء على 7 قرارات اليوم الأربعاء من بينها: مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية، وتمويل ميسر بين مصر وبنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلا ميسرا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019، ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح.

ويأتي ذلك عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل ميسر بين جمهورية

ويأتي ذلك عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية -ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- وبنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو، يخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي. اقرأ أيضا| مدبولي: تشكيل مجموعة وزارية لحل معوقات الاستثمار Advertisements ووافق على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش وإعادة رونقه ومظهره الحضاري.

ووافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28-1-2019. ووفقا للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف للربح، لكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية)، يؤدي إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسي. اقرأ أيضا| مدبولي يوجه بعقد اجتماع عاجل لبحث ملف السكة الحديد ووافق المجلس على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسوف تضخ شركة اللولو استثمارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما وافق على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم في سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 25 فبراير 2019، وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة في أراضى الطرف الآخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، شريطة ألا يقوموا بأية أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.

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