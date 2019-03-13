انت الان تتابع مكرم: مصر شهدت إنجازات تاريخية خلال 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية لم تشهدها طوال تاريخها، وإن إنجازات الدولة المصرية لا تتوقف فقط على إنشاء العاصمة الإدارية، بل تشهد مصر تطورات على المستويات كافة، مشيرا إلى أن المواطن المصري لديه الوعى الكافي للحفاظ على استقرار وطنه، مضيفا أنه من خريجي كلية الآداب قسم الفلسفة، وأن جامعة القاهرة من أهم علامات التنوير في القرن الماضي، وأنه تعلم في الجامعة كيف يسأل حتى يصل إلى الحقيقة والمعرفة.
وأضاف مكرم، خلال مشاركته في الاحتفالية التي تنظمها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمناسبة مرور 100 عام على قيام ثورة 1919، أن الدولة الوطنية المدنية هو أعظم إنتاج لثورة 1919، وأن (الاستقرار استثمار)، شعار حقيقي يسهم في تقوية الدولة، وثورة 1919 شهدت خروج كل المصريين للإعلان
وأضاف مكرم، خلال مشاركته في الاحتفالية التي تنظمها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمناسبة مرور 100 عام على قيام ثورة 1919، أن الدولة الوطنية المدنية هو أعظم إنتاج لثورة 1919، وأن (الاستقرار استثمار)، شعار حقيقي يسهم في تقوية الدولة، وثورة 1919 شهدت خروج كل المصريين للإعلان عن غضبها ضد المحتل، وأنه عندما نتحدث عن الوطنية وعن فكرة أن (الدين لله والوطن للجميع) وعن الوحدة بين الأقباط والمسلمين ووجودهم دائما على قلب رجل واحد فلابد أن نذكر ثورة 1919".
وتابع أن ثورة 1919 كان لها دور قوى في عدم خلط الدين بالسياسة، وأن الدين الإسلامي يرفض الخرافة ويؤكد على ضرورة العمل وخدمة الإنسان، لافتا إلى وجود فارق بين ثورة 1952 التي أعلنت عن شعارها (الاتحاد والنظام والعمل)، وثورة 1919 التى كانت ترفع شعار (الدين لله والوطن للجميع).
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