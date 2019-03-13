شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر دولة مميزة في عملية جمع المعلومات المخابراتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لا توجد دولة في العالم تحارب الإرهاب مثل مصر، مؤكدًا أن مصر دولة مميزة في عملية جمع المعلومات المخابراتية.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأخذ بها.

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وأوضح أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا في السنوات الأخيرة، وأنه استطاع فتح حوار مع إسرائيل مباشرة دون المرور بأمريكا.

وذكر أنه كان مرشحًا لزيارة إسرائيل في الاحتفال بمرور 25 عامًا على اتفاقية «كامب ديفيد»، إلا أنه هرب بادّعاء المرض، على حد وصفه.

ولفت رئيس المكتبة إلى أن «مبارك» كان يريد استفزاز جورج بوش الابن، وكان يقول له: «سلم على بابا»، متحديًا أن تكون الأعمال المخابراتية بين أمريكا وإيران قد توقفت.