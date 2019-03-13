شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ السويس ونويبع لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، إغلاق 3 موانئ وهي السويس والزيتيات ونويبع نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وبحسب بيان، بلغت شدة الرياح بموانئ السويس 21 عقدة غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1010 مللى بار، وقوة البحر 5 درجة بينما تتراوح شدة الرياح بميناء نويبع ما بين 30-35 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 متر والضغط 1003 مللى بار وحالة البحر مضطربة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

واتخذت التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.