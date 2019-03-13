شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وعواصف في أماكن متفرقة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت العديد من مدن وقرى كفر الشيخ سقوط أمطار خفيفة متقطعة بأماكن متفرقة، كما شهدت عواصف ورياحًا شديدة محملة بالأتربة. وفي قرية برج مغيزل بمطوبس يقول أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إنها وجميع القرى المجاورة شهدت أمطارًا غزيرة وعواصف ورياح شديدة محملة بالأتربة لأوقات طويلة.

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