شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: ننتظر الكشف على 7 ملايين موظف في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم عسكر، مدير برامج التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الموظف الممتنع عن تحليل المخدرات يعامل معاملة المتعاطي.

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وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الصندوق كشف على أكثر من 50 ألف سائق حافلات، وكانت النسبة 24 % من المتعاطين، وانخفضت الآن لـ12%.

وتابع: «نعمل في حملات التوعية بشأن المخدرات منذ فترة طويلة، وساعدنا في الحملة لاعب كبير مثل محمد صلاح»، مشيرًا إلى أنه «منتظر إجراء تحاليل على 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة».

وأوضح أن «الصندوق عاكف على تجهيز قاعدة بيانات بكل العاملين بالجهاز الإداري، وتواصلنا مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وستبدأ حملات الكشف على مراحل».