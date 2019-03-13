شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: ننتظر الكشف على 7 ملايين موظف في الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إبراهيم عسكر، مدير برامج التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الموظف الممتنع عن تحليل المخدرات يعامل معاملة المتعاطي.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الصندوق كشف على أكثر من 50 ألف سائق حافلات، وكانت النسبة 24 % من المتعاطين، وانخفضت الآن لـ12%.
وتابع: «نعمل في حملات التوعية بشأن المخدرات منذ فترة طويلة، وساعدنا في الحملة لاعب كبير مثل محمد صلاح»، مشيرًا إلى أنه «منتظر إجراء تحاليل على 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة».
وأوضح أن «الصندوق عاكف على تجهيز قاعدة بيانات بكل العاملين بالجهاز الإداري، وتواصلنا مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وستبدأ حملات الكشف على مراحل».
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