شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سموم بالقصر العيني: الهيروين والأفيون يظهر في البول بحد أقصى 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم والمخدرات بكلية طب قصر العيني، إن «متعاطي المخدرات يفقد الإحساس بالمسافة، ولذلك يكون أكثر الناس عرضة للحوادث هم السائقين».
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الحشيش والبانجو يبقيان في الدهون ويستمران في الجسد لـ6 أسابيع، أما الهيروين والأفيون فيظهران في البول بحد أقصى 10 أيام.
وتابع: «نغفل الكشف على الشباب بالدولة، ونسبة التعاطي بين الإناث وصلت لـ27 % مقارنة بالشباب».
وقال إن «سن التعاطي انخفض، ونسبة الإدمان بين الفتيات زادت، ويجب الاهتمام بالشباب الصغار وإدخالهم في المسح، والجامعات يجب أن تجري تحاليل مفاجئة للطلاب بصورة أو أخرى».
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