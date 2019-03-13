شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «منتجي» لذوى الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية بمشاركة ٦٦ عارضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأربعاء معرض “منتجي” للطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة، بكلية الاداب، بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتطورة.

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وأكد "جابر"، أن المعرض يعد هو الاول من نوعه للطلاب والخريجيين من ذوى الإحتياجات الخاصة، ويشارك فيه 66 عارضًا من كلية الآداب وكلية التجارة وكلية الزراعة وكلية التربية النوعية وكلية الفنون الجميلة ومركز طه حسين للمكفوفين مضيفاً ان المعرض يوفر للطلاب مكان لعرض وبيع منتجاتهم الشخصية، والعائد يعود على الطلاب، فيما تضمن المعرض أعمال الخزف والمعادن وأشغال فنية ومفروشات منزلية وجلود ولوحات زينة، وزهور صناعية، ورسم وإكسسوارات وتطريز وملابس تريكو وكورشيه، واكد ان ذلك يقع ضمن خطة الجامعة لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين طلابها وقد قدمت فقرات غنائية وقصائد شعرية، كما تم عرض سيديهات من تصميم طلبة كلية التربية النوعية لتعليم لغة الاشارة حيث أن الكلية تقبل الطلاب من ضعاف السمع والصوم والبكم ،فضلا عن تواجد فريق لتصميم برامج الكمبيوتر المختلفة من كلية الاداب.

وأشار الدكتور هشام جابر، إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع الطلاب أصحاب الإبداعات والابتكار على الاستمرار في تقديم إنتاجهم،والاندماج داخل المجتمع، وإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من هذه القدرات وصقل مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التطوير وريادة الأعمال بالجامعة لتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل مختلفة تسهم في رفع العائد الاقتصادي ودمجهم في سوق العمل.

حضر الافتتاح الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الاداب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح الأنصاري وكيل كليةالاداب لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايناس دياب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب والإعلامية هالة محفوظ.