شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح ملتقى «مشروعات مصر» تحت رعاية مدبولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق غدا الخميس ملتقى مشروعات مصر ويضم ثلاث معارض متخصصة في وقت واحد، تحت اسم معرض البناء والتشييد ومعرض الحديد والصناعات المعدنية ومعرض الزجاج والألومنيوم، بمشاركة 600 شركة مصرية ودولية، في مركز مصر للمعارض الدولية.

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ويعتبر هذا الملتقى هو أكبر معرض متخصص في مجال البناء والتشييد في مصر ويهدف الملتقى إلى ابراز ما وصلت اليه الصناعة المصرية من تطور وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطنى في المشروعات القومية الضخمة كما يعرض أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية.

وأفاد أحمد مجاهد، رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض، بأن رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والأسكان لهذا الحدث الذي يشارك فيه هذا الكم الهائل من المصنعيين المصريين تعتبر دافع قوى لتحفيز المصنعيين على زياده الأنتاج والتصدير، ويعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير الصناعة المصرية.

وتابع: «نحتفل هذا العام بالدورة العاشرة لمعرض الحديد الذي يعد فريد من نوعه في الشرق الأوسط ويجمع كبار المصنعيين المصريين وقد قام المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية باستضافة وفود افريقيا من كينيا ونيجريا وزامبيا واوغندا بهدف فتح أسواق جديده امام المنتجات المصرية».