شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر: «عانيت في بداية زواجي من الفخراني بسبب فضول الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، أنها عانت في بداية زواجها من الفنان الكبير يحيي الفخراني بسبب فضول ونظرات الناس، مشيراً «الكل كان عايز يشوف يحيى الفخراني متجوز مين».

وأضافت «لميس» خلال حوارها مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج «كلام رنوووش» المذاع على صفحتها الرسمية على «الفيسبوك واليوتيوب» أن الفنان يحيى الفخراني لم يطلب منها على الإطلاق أن تدخل الإسلام ليتزوجها، مؤكداً: «بقيت على مسيحيتي وتعلمت الدين الإسلامي لأعلمه لأبنائي»، مشددة أنه يجب على الجميع أن يحترموا عقيدة الآخر حتى لو لم يعلم عنها شيئاً، فأنا لست مؤمنة بما يسمى حوار الأديان، وأؤمن بأن الأديان خلقت لإسعاد البشر فإذا تحولت إلى سيف على رقابهم يكون العيب في الناس».

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وعن الانتقادات التي توجه من بعض الرجال للنساء المصريات، أكدت النائبة، أن السيدة المصرية ليست نكدية، ولكنها ظريفة ودمها خفيف وصبورة جداً على الرجال، موضحًا أن نجاح الأسرة أيضا مرتبط بالزوجة التي تغفر نزوات زوجها لأنه يُمكن أن تكسب فوائد أكثر لأن أسوأ شيء خراب البيوت ولا يجب التفكير فيه إلا لو كان الأمر فارقاً ولا يحتمل.

وعن دورها في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالأقباط في البرلمان قالت: «لا أحب أن يحصرني أحد في قالب أني امرأة أو مسيحية.. أنا مواطنة مصرية وفقط ومن حقي مناقشة جميع القضايا».