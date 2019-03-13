شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي: قتلة أبنائهم في المرج «شخصيات سيكوباتية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلل الدكتور جميل فرويز، استشاري الطب النفسي، شخصيات الأب والأم وزوجة الأب قتلة أطفالهم في المرج، قائلًا إن نمط الشخصية المنحرفة هي الشخصية السيكوباتية، مؤكدًا أنهم عينات من الشخصيات السيكوباتية.

وأضاف «فرويز»، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن الزوج والزوجة الأولى والثانية لديهم سلبية ولا مبالاة وليست لديهم أي مشاعر.

وتابع: «3 شخصيات من نفس الأنماط تجمعوا وقتلوا أبناءهم الثلاثة».