شكرا لقرائتكم خبر عن قلعة قايتباي تستقبل 200 زائر من أسر الشهداء وأهالي النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية 200 شاب وفتاة من أسر الشهداء والمصابين في محافظة شمال سيناء ومن أهالي النوبة.

وبحسب بيان، الأربعاء، استقبل الوفد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بعد موافقة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على استخراج تصريحات زيارة مجانية.

وقال «متولي» إن الزيارة هدفها رفع معنويات وتخفيف الآثار النفسية وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، من خلال تنفيذ البرنامج التثقيفي والترفيهي والتدريبي الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابع لوزارة الشباب والرياضة.