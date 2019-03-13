شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة دون تأثير بحالة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، انتظام فى حركة الملاحة الجوية وانتظام فى حركة الطيران دون وجود أى إلغاءات لإقلاع الرحلات بسبب حالة الجو ووجود عاصفة ترابية تشهدها محافظة القاهرة. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة الملاحة الجوية شهدت انتظام تام فى الرحلات دون وجود أى إلغاءات أو تأخير في إقلاع أو هبوط الرحلات، مشيرة إلى أن هناك فريق كامل مستعد للتعامل مع أى طارئ يحدث فى المهبط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة دون تأثير بحالة الجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.