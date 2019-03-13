شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رئيس جهاز حماية المستهلك المصرى رئيسا للفريق العربى لحماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الأول للخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك خلال عام 2019 بمشاركة رؤساء الأجهزة العربية لحماية المستهلك بهدف دراسة آليات العمل العربى المشترك لتحقيق استراتيجية عربية متكاملة فى مجال حماية المستهلك باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية.

وشهد الاجتماع إجراءات انتخاب رئيس جديد للفريق العربى لحماية المستهلك، حيث تم انتخاب بالإجماع الدكتور راضى عبدالمعطى رئيسا للفريق العربى لحماية المستهلك.

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وألقى الدكتور راضى عبدالمعطى كلمة بعد انتخابه لتولى تلك المهمة رحب فيها بالمشاركين من رؤساء الوفود العربية وقدم لهم الشكر على ثقتهم فى دعم مصر لرئاسة الفريق العربى لحماية المستهلك، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية التعاون العربى فى كافة المجالات من خلال آليات تلبى طموحات الشعوب العربية مشيرا إلى اهتمام الرئيس بمنظومة حماية المستهلك وتصديقه على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعته الدائمة لمنظومة ضبط الاسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وأكد اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى على أهمية وجود دليل استرشادى لحماية المستهلك يتضمن تجارب وخبرات الدول الأعضاء والقوانين والأنظمة التى تتناول ذلك إضافة إلى أهمية إنشاء مرصد إعلامى لرصد الإعلانات المضللة.