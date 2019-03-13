التعليم تنعي الطفلة راوية ضحية حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقيادات الوزارة، الطفلة راوية السيد أحمد عطية التي توفيت اليوم اﻷربعاء، متأثرة بإصابتها في حريق محطة مصر الذى وقع منذ أسبوعين.
تجدر الاشارة إلى أن التلميذة المتوفية مقيدة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة "بهنباي الجديدة" الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.
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