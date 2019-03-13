كلب يهاجم طفلة بالرحاب وسيدة متفحمة في الشرقية.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ أحكام في عدة قضايا تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

سقوط 3 سيارات في ترعة المريوطية

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة برافعة وأوناش لرفع 3 سيارات سقطوا في ترعة المريوطية.

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سيدة تتهم زوجها الكفيف باغتصاب طفلتهما في شبرا الخيمة

اتهمت ربة منزل، زوجها الكفيف باغتصاب ابنته البالغة 11 عاما، داخل شقته بمنطقة شبرا الخيمة، جرى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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العثور على جثة سيدة متفحمة بجوار مصرف في الشرقية

عثر عدد من أهالي قرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرة منيا القمح، بالشرقية، على جثة لربة منزل، في حالة تفحم، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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إحباط محاولة تهريب 16 ألف "نموذج أثري" في بورسعيد

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركي ومباحث ميناء بورسعيد، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المنتجات تحمل طابع الفن الشعبي والنماذج الأثرية المصرية.

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انتحار عامل خردة شنقًا في الإسكندرية

انتحر عامل خردة بشنق نفسه في سقف الغرفة سكنه بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، فيما قال شقيقه إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة لمروره بظروف مادية صعبة وعدم قدرته على الزواج.

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ضبط مصنع مقرمشات فاسدة في أبو النمرس

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات مداهمة مصنع للمواد الغذائية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

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تأجيل محاكمة مرسي و28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ 19 مارس

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 19 مارس، لاستكمال فض الأحراز.

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تأييد سجن 27 أمين شرطة 3 سنوات وتبرأ 13 آخرين في اتهامهم بتعطيل العمل

قضت محكمة النقض، بتأييد سجن 27 أمين شرطة 3 سنوات، وإلغاء غرامه 6 آلاف جنيه الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.

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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في عقر كلب لطفلة في الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل واقعة عقر كلب لطفلة في الرحاب بالتجمع الخامس.

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سري للغاية.. تقرير للنائب العام ضمن أحراز "اقتحام السجون"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، فض أحراز قضية "اقتحام السجون"، المُتهم فيها محمد مرسي وآخرين.

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إخلاء سبيل 3 متهمين من "ألتراس أهلاوي" في أحداث شغب "الأهلي ومونانا"

قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل 3 متهمين من رابطة ألتراس النادي الأهلي، بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة حول أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي، ونادي مونانا الجابوني بإستاد القاهرة الدولي.

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