تأييد براءة الفنانة سارة نخلة من ضرب والدة طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر (ثاني درجة)، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة التعدي بالضرب على "حنان حماد علي البمبي"، والدة طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود.

وقضت محكمة جنح أكتوبر (أول درجة) في 14 يناير الماضي، ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة التعدي بالضرب على والدة طليقها.

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كانت والدة الفنان أحمد عبد الله محمود اتهمت طليقة نجلها الفنانة السورية سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التي حملت رقم 9634 سنة 2018.

جاء بالتقرير الأول الذي تم تحريره في 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري على المجني عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على أخصائي عظام لاستكمال التقرير.

وجاء بالتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.

