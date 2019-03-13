أخبار مصر | بالأسماء.. تعيين 43 إمامًا وخطيبًا جديدًا بالأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تعيين 43 إمامًا وخطيبًا جديدًا بالأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء تعيين عدد 43 إمامًا وخطيبًا جديدًا، من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م الإعلان التكميلي الخامس المرحلة الأولى.

وطالبت الوزارة، الأئمة الحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة شهر.

وهم :

م الاسم المحافظة المديرية التي تم تعيينه بها

1. محمد عادل محمد محمد القاهرة القاهرة

2. محمد علي محمد إبراهيم القاهرة القاهرة

3. عبد الرحمن شريف عبد الرحمن محمد القليوبية القليوبية

4. أحمد محمد حسن أحمد القليوبية القليوبية

5. محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم جادو القليوبية القليوبية

6. حسن مسعد حسن عبد الفتاح القليوبية القليوبية

7. عبد الباقي منيب عبد الباقي محمد القليوبية القليوبية

8. عبد الله عبد الحميد ربيع الجيزة الجيزة

9. عصام جمال بيومي حسنين الجيزة الجيزة

10. إسلام عبد الشافي عبد الوهاب سيد الجيزة الجيزة

11. توبة عبد التواب عبد الله عبد الرحمن الجيزة الجيزة

12. حسين إبراهيم إمام محمد الجيزة الجيزة

13. عبد الحليم محمد عبد الحليم عبد الله الإسكندرية الإسكندرية

14. جعفر عدلي جعفر عبد البديع الإسماعيلية الإسماعيلية

15. عمر سعد الله سيد متولي أسوان أسوان

16. محمود حسني عبد النبي بكري الأقصر الأقصر

17. أحمد عبد الكريم الطاهر أحمد الأقصر الأقصر

18. أبو الوفا حمدي محمود أحمد الأقصر الأقصر

19. إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو البحيرة البحيرة

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20. رامي علي محمود جبر غلاب البحيرة البحيرة

21. جابر محمد محمود فخر الدين بني سويف بني سويف

22. محمود مصطفى رياض عبد الله بني سويف بني سويف

23. علي محمد حسن علي بني سويف بني سويف

24. محمود محمد عزوز طلبة أبو زيد بني سويف بني سويف

25. أحمد فتحي فتحي عبيد محمد دمياط دمياط

26. جعفر عطا إسماعيل علي سوهاج سوهاج

27. علي إبراهيم علي عثمان الفيوم الفيوم

28. جمال رمضان إبراهيم أحمد الفيوم الفيوم

29. طه محمد العربي مصلوح محمد المنيا المنيا

30. مصطفى مكرم عبد اللطيف حسن المنيا المنيا

31. عمر محمد عمران بدوي المنيا المنيا

32. محمود إبراهيم محمود عبد المجيد المنيا المنيا

33. محمود محمد راضي سعيد عبد اللطيف المنيا المنيا

34. محمود عطية محمد عبد الوهاب المنيا المنيا

35. عبد الرحمن محمد أبو زيد رمضان الوادي الجديد الوادي الجديد

36. أحمد عبد الصبور محمد وهدان الدقهلية دمياط

37. أحمد متولي محمد متولي بعتر الشرقية الإسماعيلية

38. عمرو محمد محمود محمد الشرقية الإسماعيلية

39. جلال عبد الفتاح عبده أبو مصطفى الغربية الإسكندرية

40. حمدي قمر الدولة السيد خطاب الغربية الإسكندرية

41. أحمد ماهر إبراهيم السيد كفر الشيخ مطروح

42. أحمد عبد العزيز عبد الجليل عبد العزيز شرف كفر الشيخ مطروح

43. محمود سليمان إسماعيل مخلوف كفر الشيخ مطروح