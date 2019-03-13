أخبار مصر | 25 مارس.. "الأوقاف" تبدأ اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مارس.. "الأوقاف" تبدأ اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة الأوقاف اختبارات التصفية النهائية، المرحلة الثانية الشفوية، لمسابقة الإيفاد الدائم 2018 للأئمة، اعتبارا من يوم الإثنين 25 مارس حتى الإثنين 1 أبريل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة اصطحاب بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.

من يحق لهم دخول الاختبار يوم: 25 / 3/ 2019م :

م الاسم المديرية 1 احمد عبدالعظيم أبوالعلا مبروك الجيزة 2 الحسن علي محمد محمد الاقصر 3 حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة 4 طه محمود طه حسن الجيزة 5 احمد عبدالرحمن عبدالواجد عبدالرحمن الجيزة 6 بدرى مرسى نور محمد اسوان 7 اشرف عبدالله الحفنى العدل الدقهلية 8 محمد احمد فضل حسن اسيوط 9 عبدالله احمد محمد عبدالله جاويش الاسكندرية 10 حسن محمد احمد حسن الاسماعيلية 11 ابراهيم فكري عبداللاهي احمد الاقصر 12 محمود ابراهيم علي حسين اسوان 13 اشرف عطا شحاته قطب اسيوط 14 حسين حماد علي حماد اسيوط 15 رضوان محمود رضوان محمود اسيوط 16 وليد كامل علي عطيه الفقي البحيرة 17 سيد حسين صالح عبد النبي الجيزة 18 سعد محمد سعد عيسى البحيرة 19 محمود يوسف محمد علي الاقصر 20 عدوى عطا شحاته قطب اسيوط

من يحق لهم دخول الاختبار يوم: 26 / 3/ 2019م :