أخبار مصر | 25 مارس.. "الأوقاف" تبدأ اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مارس.. "الأوقاف" تبدأ اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ وزارة الأوقاف اختبارات التصفية النهائية، المرحلة الثانية الشفوية، لمسابقة الإيفاد الدائم 2018 للأئمة، اعتبارا من يوم الإثنين 25 مارس حتى الإثنين 1 أبريل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام.
وطالبت الوزارة جميع الأئمة اصطحاب بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.
من يحق لهم دخول الاختبار يوم: 25 / 3/ 2019م :
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|احمد عبدالعظيم أبوالعلا مبروك
|الجيزة
|2
|الحسن علي محمد محمد
|الاقصر
|3
|حامد خليفة إبراهيم عيسوي
|البحيرة
|4
|طه محمود طه حسن
|الجيزة
|5
|احمد عبدالرحمن عبدالواجد عبدالرحمن
|الجيزة
|6
|بدرى مرسى نور محمد
|اسوان
|7
|اشرف عبدالله الحفنى العدل
|الدقهلية
|8
|محمد احمد فضل حسن
|اسيوط
|9
|عبدالله احمد محمد عبدالله جاويش
|الاسكندرية
|10
|حسن محمد احمد حسن
|الاسماعيلية
|11
|ابراهيم فكري عبداللاهي احمد
|الاقصر
|12
|محمود ابراهيم علي حسين
|اسوان
|13
|اشرف عطا شحاته قطب
|اسيوط
|14
|حسين حماد علي حماد
|اسيوط
|15
|رضوان محمود رضوان محمود
|اسيوط
|16
|وليد كامل علي عطيه الفقي
|البحيرة
|17
|سيد حسين صالح عبد النبي
|الجيزة
|18
|سعد محمد سعد عيسى
|البحيرة
|19
|محمود يوسف محمد علي
|الاقصر
|20
|عدوى عطا شحاته قطب
|اسيوط
من يحق لهم دخول الاختبار يوم: 26 / 3/ 2019م :
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|احمد احمد حسن حمدان
|اسوان
|2
|طاهر عوض عبدالحميد محمد
|اسوان
|3
|فهمي جابر فهمي محمود
|اسوان
|4
|محمد عوض عبدالحميد محمد
|اسوان
|5
|مصطفى عثمان احمد عثمان
|اسيوط
|6
|اسماعيل حامد بدوي محمد
|الاقصر
|7
|محمود احمد مصطفى محمد
|الاقصر
|8
|الشحات محمود على البحيرى
|البحيرة
|9
|عبدالحميد محمد إبراهيم السنهوري
|البحيرة
|10
|عمرو يحيى سعد محمود الشماع
|البحيرة
|11
|احمد ابراهيم احمد حسن
|اسيوط
|12
|جمال عرفة عبد الحميد محمد
|اسيوط
|13
|سيد عبد الرحيم محمد عثمان
|اسيوط
|14
|شعبان خليفة احمد محمد
|اسيوط
|15
|احمد ماهر عبد الله حسانين
|الجيزة
|16
|محمد صابر عبدالدايم ابراهيم
|الجيزة
|17
|محمد عبدالستار عبد الرحمن البري
|الجيزة
|18
|ايمن عبدالخالق متولى
|الدقهلية
|19
|طه علي طه محمد
|القاهرة
|20
|مجدى عبدالرؤوف الرفاعى محمود الغربية