أخبار مصر | 'رشوان' يعلن إنهاء أزمة صحفيي المطار ومجلة الإذاعة والتلفزيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان' يعلن إنهاء أزمة صحفيي المطار ومجلة الإذاعة والتلفزيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إنه تدخل لإنهاء أزمة الزملاء الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم، لمالكها الإعلامي عمادالدين أديب ورئيس تحريريها نجلاء ذكري ورئيس مجلس إدارتها جمال عنايت، بعد دخولهم في اعتصام، وصل لإحالة النقابة لهم للتأديب.

وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام اليوم، أنه تدخل أيضًا لإنهاء أزمة الزملاء العاملين بمجلة الإذاعة والتلفزيون، والذين يعانون من توقف بدلهم لشهور، ووصل لحل بأن تنتقل تبعية بدل التكنولوجيا الخاصة بهم للهيئة الوطنية للصحافة، بدلًا من الهيئة الوطنية للإعلام، ومعاملتهم معاملة الصحف القومية.

وأكد "رشوان" أنه أرسل كشوف أسماء الزملاء للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، للبدء في صرف بدل الزملاء من الشهر المقبل.

ولفت "رشوان" إلى أنه تواصل مع وزارة الداخلية، لإنهاء أزمة الزملاء محرري وزارة الطيران والمطار، وذلك بعد منعهم من الدخول والتحرك داخل الصالة، ادواعي أمنية، مما يحول دون عملهم، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بصدد اتخاذ قرار نهائي للزملاء بإنهاء الأمر.

Advertisements

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.